صاحب الفئة الاقتصادية .. مواصفات هاتف Vivo V60 Lite 4G الجديد في الاسواق

أعلنت شركة فيفو الرائدة عن هاتفها الجديد vivo v60 lite 4g بمواصفات ومميزات جيدة، حيث يأتي الهاتف بمعالج متواضع مع معدل ترميز عالي وجودة سطوع الشاشة وجودة جيدة للكاميرا الأمامية والخلفية وخامات تصنيع عالية الجودة وألوان مميزة وراقية.

مواصفات هاتف Vivo V60 Lite 4G

توجد العديد من المزايا التي يتمتع بها ذلك الهاتف التابع لشركة فيفو الرائدة، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

معالج الهاتف Snapdragon

يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.

يأتي بتصميم أنيق ودهانات عالية الجودة.

وزن الهاتف خفيف.

مساحة تخزين الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

دقة الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف جيدة.

حجم الشاشة يصل إلى 6,77 بوصة.

دقة الشاشة عالية.

نظام تشغيل الهاتف هو اندرويد 15.

دقة عالية للكاميرا الأمامية والخلفية.

به مكان لشريحتين اتصال من النوع نانو سيم.

سماعات الهاتف الخارجية من النوع ستيريو المميزة.

يحتوي على معالج قوي.

يدعم العديد من وسائل الحماية، مثل بصمة الوجه والأصابع.

سعة البطارية كبيرة قد تصل إلى 6500 مللي أمبير.

يدعم خاصية الشحن السريع حيث تأتي قوة البطارية بنحو 90 واط.

يأتي الهاتف باللون الأسود والأزرق وهي ألوان راقية ومميزة.

سعر هاتف Vivo V60 Lite 4G

وصل سعر هاتف Vivo V60 Lite 4G في مصر إلى الآتي: