مواصفات هاتف Oppo A6x الجديد في الاسواق .. مميزات خيالية لا تقارن 2026

قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتفها الجديد وهو هاتف Oppo A6x بمواصفات مناسبة لجميع الفئات مع شاشة بحجم كبير تصل إلى 6,57 بوصة من النوع أموليد القوي ويتردد قوي يصل إلى 120 هيرتز وكاميرا أمامية وخلفية عالية الدقة، كما أن الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع.

مواصفات هاتف Oppo A6x

هناك العديد من المواصفات العالية التي تناسب جميع الفئات في هاتف Oppo A6x ومن أشهرها ما يلي:

وزن الهاتف 210 جرام.

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الرابع.

معالج الهاتف قوي من النوع helio6100، وهو ثماني النواة.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15.

خامات خارجية مصنوعة من البلاستيك بالكامل.

ويأتي الهاتف مع نظام كاميرات متطور لمحبي التصوير حيث يقدم الهاتف نظام كاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وتدعم التثبيت البصري للصور، مما يضمن التقاط صور واضحة ومشرقة حتى في الإضاءة المنخفضة.

يضم الهاتف بطارية كبيرة السعة تبلغ 7000 مللي أمبير، مما يضمن استمرارية الاستخدام لساعات طويلة.

حجم الشاشة كبير قد يصل إلى 6,75 بوصة.

مميزات هاتف Oppo A6x

توجد العديد من المميزات التي يتمتع بها هاتف Oppo A6x ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: