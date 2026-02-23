صاحب الفئة الاقتصادية .. هاتف Redmi K90 Pro Max بسعر قد النونو

كشفت شركة شاومي عن هاتفها المتميز Redmi K90 Pro Max الذي يتم إطلاقه في السوق الصيني وتهتم هذه السلسلة من الهواتف بتقديم أعلى قيمة ممكنة مقابل السعر حيث أنه يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس ومزود بمعالج قوي من أجل الاستخدام المريح.

هاتف Redmi K90 Pro Max

توجد عدة مميزات متنوعة في هاتف Redmi K90 Pro Max تجعله مناسب لعدة فئات اقتصادية، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

يدعم الهاتف شبكة اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يتميز الهاتف بالقوة والصلابة نظرا لخاماته عالية الجودة.

بصمة الأصابع ultra sonic.

يدعم مستشعرات NFC.

دقة الكاميرا الخلفية عالية.

يدعم الهاتف مستشعر التقارب الحقيقة.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4k.

يدعم الاتصال بالواي فاي والبلوتوث والموقع الجغرافي.

يدعم نظام تشغيل أندرويد 15.

سعة البطارية تصل إلى 7560 مللي أمبير، وبخاصية الشحن السريع التي تصل قوتها إلى 100 واط.

السماعات الخارجية للهاتف من النوع ستيريو.

الهاتف متاح باللون الأسود والأبيض والأزرق.

عيوب هاتف Redmi K90 Pro Max

يأتي الهاتف منذ أن تم إصداره ببعض العيوب البسيطة التي لا تؤثر على إستخدامه، ومن أبرز هذه العيوب ما يلي:

الكاميرا الأمامية متواضعة.

لا يحتوي على مكان لتركيب الكارت الميموري لزيادة مساحة الهاتف.

لا يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

لا يدعم منفذ 3,5 ملم.

أسعار هاتف Redmi K90 Pro Max

تصل أسعار هاتف Redmi K90 Pro Max لجميع النسخ في الصين نحو الآتي: