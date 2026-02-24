سعر الريال السعودي الأربعاء 25 فبراير 2026.. استقرار السعر مع توقعات بتحركات طفيفة

يشهد سوق الصرف في مصر استقراراً نسبياً في أسعار العملات الأجنبية، ومن ضمنها الريال السعودي. مع اقتراب نهاية شهر فبراير 2026، يتوقع خبراء الاقتصاد تحركات طفيفة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مدفوعة بالتغيرات في أسعار النفط وأداء الاقتصاد السعودي. يجب على المستثمرين والمواطنين متابعة التطورات الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

أسعار الريال السعودي في مصر

العملة السعر مقابل الجنيه المصري 🇺🇸 الدولار الأمريكي (USD) 47.75 ج.م 🇪🇺 اليورو (EUR) 56.30 ج.م 🇬🇧 الجنيه الإسترليني (GBP) 64.45 ج.م 🇸🇦 الريال السعودي (SAR) 12.73 ج.م 🇦🇪 الدرهم الإماراتي (AED) 13.00 ج.م 🇰🇼 الدينار الكويتي (KWD) 155.72 ج.م 🇶🇦 الريال القطري (QAR) 13.12 ج.م 🇯🇴 الدينار الأردني (JOD) 67.34 ج.م 🇹🇷 الليرة التركية (TRY) 1.09 ج.م 🇨🇳 اليوان الصيني (CNY) 6.90 ج.م 🇨🇭 الفرنك السويسري (CHF) 61.65 ج.م

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تتغير لحظياً وتختلف من بنك إلى آخر ومن سوق إلى آخر. ننصح بالتحقق من الأسعار من مصادر موثوقة قبل إجراء أي معاملات مالية.

توقعات وتحليل أسعار الريال السعودي

تتأثر أسعار الريال السعودي بشكل كبير بأسعار النفط العالمية، حيث أن السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يلعب أداء الاقتصاد السعودي وقرارات البنك المركزي السعودي دوراً هاماً في تحديد سعر الريال. من المتوقع أن تشهد أسعار الريال تحركات طفيفة غداً، ولكن يجب على المستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة. تذكر دائماً أن الأسعار تختلف بين البنوك وشركات الصرافة.