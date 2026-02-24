تردد قناة طيور الجنة 2026 على النايل سات.. اضبط جهازك بجودة HD

مع تزايد اهتمام الأطفال ببرامج قناة طيور الجنة الشيقة، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن أحدث ترددات القناة لضمان استمرار وصول المحتوى التعليمي والترفيهي لأطفالهم دون انقطاع. في هذا المقال، نقدم لكم الترددات الدقيقة والمحدثة لقناة طيور الجنة على كل من النايل سات وعرب سات، مع خطوات بسيطة لضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة طيور الجنة 2026 على نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة/ملاحظات نايل سات 11344 رأسي 27500 5/6 HD نايل سات 10777 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات/بدر

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة/ملاحظات عرب سات/بدر 12380 أفقي 27500 3/4 SD

طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة تلفزيونية أردنية موجهة للأطفال، تأسست عام 2008. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية، بما في ذلك الأغاني والأناشيد والقصص والبرامج الحوارية. تهدف القناة إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية. تبث القناة على مدار الساعة، وتقدم محتوى مناسبًا لجميع الأعمار. تشتهر القناة بأغانيها المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي.