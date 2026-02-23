استمتع بمسلسلات حصرية 100% بجودة HD .. تردد قناة اون دراما الجديد 2026

تردد قناة أون دراما مسلسلات والتي تعتبر من اول القنواتا لتي سوف تقوم بعرض مسلسل سانجل فاذر والذي يشمل العديد من الفنانين والفنانات، والتي تعتبر واحد من أفضل قوائم المسلسلات التي تشملها القناة على مدار اليوم، كما إيضًا يمكنكم الحصول على العديد من البيانات المختلفة والأستمتاع بالقناة من خلال كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة اون دراما

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة أون دراما، وشاهد العديد من المسلسلات الجديدة والحصرية والتي يتم عرضها للمرة الأولى قبل بداية الموسم الرمضاني، بالأضافة إلى أن القناة تشمل مجموعة كبيرة من المسلسلات الجديدة التي قامت بالفعل بالأعلان عنهم، ومن أهمهم هو مسلسل سانجل فاذر والذي نال نسبة بحث عالية في الفترة الأخيرة، حيث يشمل التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات في :

تردد القناة: 11678.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايلسات.

معامل الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة اون دراما على العرب سات

أحصل الأن على تردد قناة اون دراما على العرب سات من خلال مجموعة بسيطة من البيانات والتي يمكنكم الأستمتاع بها والتي قد تتمثل في الآتي ومنها:

تردد القناة: 11862.

القمر الصناعي: عربسات.

معامل الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

يمكنكم الأن الحصول على اهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز بدون الحاجة إلى المختصين او الدعم الفني على الأطلاق، وتشمل هذه الخطوات في: