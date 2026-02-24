استمتع بجميع المباريات الحصرية بجودة HD على تردد قناة أبوظبي الرياضية 2026

تردد قناة أبوظبي الرياضية الحديث واستمتع بمشاهدة كأس العرب لعام 2025، وأحصل على العديد من المباريات الجديدة والدورية والخليجية التي يتم عرضها حصريًا على القناة بدون توقف أو انقطاع، كما يمكنكم الاستمتاع بالتردد وخطوات تنزيل القناة من خلال مجموعة بسيطة فقط من الخطوات، والتي يمكن أتباعها بكل سهولة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

أستمتع الان بالحصول على تردد قناة أبوظبي الرياضية، والتي تعتبر واحدة من القنوات التي تقوم بعرض كأس العرب لعام 2025، والذي قد بدأ عرضه منذ أمس مع منتخب قطر، كما يمكنكم الأستمتاع بالعديد من المباريات المختلفة والحصرية التي يتم عرضها للمرة الاولى على التلفاز بدون توقف أو انقطاع على الاطلاق، ويتمثل التردد الخاص بالقناة في الآتي:

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

التردد التابع للقناة المجاني هو 11411.

الاستقطاب التابع للقناة هو أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة 30000.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

القمر الصناعي الأخر المخصص للقناة هو عرب سات.

يشمل التردد الخاص بالقناة 11804.

يتميز الأستقطاب الخاص بالقناة بانه عمودي.

يشمل معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز التابع للقناة هو 27500.

خطوات تنزيل قناة أبوظبي الرياضية على التلفاز

يمكنكم الآن الحصول على أهم خطوات تنزيل قناة ابوظبي الرياضية على التلفاز بشكل مجاني بدون أشتراك أو دفع شهري على الأطلاق، وقد تتميز أهم هذه الخطوات في الآتي ومنها: