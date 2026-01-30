شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بعائد يصل إلى 30% على هذه الشهادات

يبحث الكثير من المواطنين المستثمرين عن أعلى شهادات الإدخار في البنك الأهلي المصري، للحصول على مصدر دخل شهري إضافي باستثمار أموالهم في إحدى المشروعات أو إحدى الطرق التي تمكنهم من الحصول على أرباح شهرية مضمونة، وهذا يجعلهم يبحثون عن أفضل طريقة تضمن لهم تحقيق مكاسب مالية بدون خسارة، حيث أعلن البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحقيق أرباح شهرية ثابتة والحفاظ على أموال العملاء بالشهادات ذات أعلى عائد شهري.

شهادات البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي عن أسعار العائد على الشهادات والتي تتمثل في الآتي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

العائد السنوي للشهادة 21.25٪ سنويًا بدلًا من 22.25٪.

خفض العائد بنسبة 1٪ ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهريًا

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

يصرف العائد في السنة الأولى 21٪، والسنة الثانية 16.75٪، والسنة الثالثة 13.5٪.

يصرف العائد شهريًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد السنوي

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

يصرف العائد في السنة الأولى 23٪، والسنة الثانية 18.5٪، والسنة الثالثة 14٪.

يصرف العائد سنويًا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد الشهري

أعلن البنك الأهلي المصري عن الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات، والعائد الشهري للشهادة 17٪، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة.