سعر ومواصفات Realme C85 Pro وموعد إنطلاقه رسميًا في الاسواق العالمية

تم إصدار هاتف ريلمي c58 pro بمواصفات عالية وبسعر اقتصادي، حيث أنه يأتي بشاشة من النوع الممتاز ومعالج قوي، كما أن سعة البطارية كبيرة وتصل إلى 7000 مللي أمبير مع قوة شحن سريعة بقوة 45 واط، كما له خاصية تصوير الفيديوهات بجودة FHD، علاوة على التصميم الجذاب والعصري من ريلمي

مواصفات Realme C85 Pro

توجد عدة مميزات خاصة Realme C85 Pro تجعله رائد بين الهواتف الأخرى، وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.

يحتوي على معالج قوي.

يدعم البلوتوث والواي فاي.

منفذ 3,5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يحتوي على جميع وسائل الحماية والأمان مثل خاصية Face Lockلفتح الهاتف عن طريق الوجه.

مزود بخاصية مستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة.

سعة البطارية كبيرة تصل إلى 7000 مللي أمبير.

تصميم أنيق.

يدعم خاصية nfc.

منفذ USBمن النوع Type C ويدعم خاصية OTG.

تحديد موقع GPSمع أنظمة الملاحة الأخرى.

كاميرا خلفية ممتازة في تصوير الصور والفيديوهات.

إمكانية زيادة مساحة الهاتف.

يتوفر باللون البنفسجي والأخضر.

يأتي بنظام تشغيل اندرويد 15.

عيوب هاتف Realm C85 Pro

على الرغم من وجود العديد من المزايا التي يتمتع بها ذلك الهاتف إلا أنه لديه بعض العيوب، ومنها ما يلي:

لا يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس.

السماعات ليس من النوع ستيريو.

لا يدعم الميكروفون الإضافي الخاص بعزل الضوضاء.

أداء متواضع من الكاميرا الأمامية.

سعر Realme C85 Pro

يسجل سعر ريلمي C85 Pro في مصر لجميع النسخ نحو الآتي