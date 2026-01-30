سعر قد النونو ..  مواصفات Xiaomi Poco C85 4G صاحب أقوى معالج بنوع ميدياتك هيلو g

أعلنت شركة شاومي عن الهاتف الجديد الخاص بها وهو هاتف Xiaomi Poco C85 4G الذي يعتبر نسختةنن ريدمي 15 حيث يأتي الهاتف بمختاك قوي وشكل نوتش بمساحة 6,9 انشء كما أنه يقدم أداء اقتصادي مع كاميرا سيلفي متواضعة تناسب السعر الخاص به.

مواصفات Xiaomi Poco C85 4G

هناك العديد من المواصفات التي تخص هاتف Xiaomi Poco C85 4G الاقتصادي ومن أشهرها ما يلي

يدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الثاني والثالث والرابع.

يأتي الهاتف بظهر مصنوع من البلاستيك القوي وبخامات عالية الجودة.

يدعم شريحتين اتصال من النوع نانو سيم.

يأتي الهاتف طارد للماء والأتربة.

يحتوي على معالج قوي من النوع ميدياتيك هيليو g

يدعم منفذ 3,5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يأتي الهاتف بنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

يحتوي على جميع وسائل الحماية والأمان.

يأتي بنظام تشغيل اندرويد 15.

يدعم خاصية الإتصال اللا تلامسي.

دقة الكاميرا الأمامية والخلفية جيدة.

يدعم الهاتف مستشعر التقارب والتسارع والبوصلة والجيروسكوب.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والبنفسجي والأخضر.

سعر هاتف Xiaomi Poco C85 4G

تم الإعلان عن سعر هاتف Xiaomi Poco C85 4G لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام في مصر والسعودية وهذا السعر هو