خطوات تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل وعرب سات 2026 “ثبتها حالًا بجودة HD”

تردد قناة توم وجيري المخصصة للأطفال، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في تقديم الكرتون والاغاني القصيرة التي تتناسب مع جميع الأطفال في مختلف الاعمار، كما تتميز القناة بأنها القناة الاولى في عالم الاطفال التي جذبت الجميع في وقت قصير جدًا، وذلك من خلال المحتويات المختلفة التي يتم عرضها على القناة على مدار 24 ساعة طوال اليوم.

تردد قناة توم وجيري

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة توم وجيري والتي تعتبر واحدة من أهم القنوات المتميزة في تقديم المعلومات التي تتناسب مع جميع الاطفال بدون توقف أو انقطاع كما يمكنكم الحصول على اهم البيانات التي تشملها القناة على كل من القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات، والتي تتمثل في الآتي ومنها:

تردد القناة هو 11277.

الأستقطاب الخاص بالقناة هو عمودي.

معدل الترميز التابع للقناة هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد القناة هو 11474.

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو العرب سات.

معدل الأستقطاب التابع للقناة هو أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل الخطأ الخاص بالقناة هو 4/3.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

يمكن الان وحصريًا الأستمتاع بالقناة على التلفاز بدون أنقطاع أو توقف، كما يمكنكم تنزيل القناة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات التي تفيد في تنزيل القناة بدون الحاجة إلى المختصين أو الدعم الفني على الأطلاق وتتميز الخطوات في الآتي ومنها: