خطوات تنزيل تردد قناة ام بي سي العراق mbc الجديد على نايل وعرب سات 2026

في ظل التحديثات المستمرة تصدرت عمليات البحث عن تردد قناة إم بي سي العراق التي تقدم مجموعة مختلفة من المسلسلات العربية والمصرية بأعلى جودة من حيث الصوت والصورة للمشاهدين، وفي شهر رمضان يهتم الكثيرون باستقبال القناة لأجهزتهم للوصول إلى كافة الأعمال الدرامية الشيقة، وتعتبر من أشهر القنوات المتخصصة في عرض وتقديم البرامج المختلفة التي تحظى بشعبية وشهرة واسعة في كافة أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة ام بي سي العراق

أعلنت إدارة القناة عن التردد الجديد على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:

قناة إم بي سي على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12226.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة إم بي سي على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11862.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة إم بي سي العراق على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة إم بي سي العراق على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: