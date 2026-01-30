خطوات تثبيت تردد قناة روتانا سينما الجديد على نايل وعرب سات 2026

تردد قناة روتانا سينما الجديد، وذلك بعد توقفها لعدة مرات على العديد من الأقمار الصناعية، كما يمكنكم الحصول على أهم الأفلام الجديدة، التي يتم عرضها للمرة الاولى على التلفاز من خلال القناة، كما إيضًا يمكنكم الأستمتاع بالعديد من المشاهدات المختلفة والجودة العالية والأشارة القوية من خلال تنزيل القناة على التلفاز الخاص بكم.

تردد قناة روتانا سينما

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة روتانا سينما، وشاهد العديد من المزايا المختلفة التي تتميز بها القناة طوال فترة عرض الأفلام الجديدة التي يتم عرضها للمرة الاولى على التلفاز، والتي تجذب جميع المشاهدين لها على مدار 24 ساعة، كما يمكنكم الحصول على البيانات التي تشمل القناة من خلال القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، ويتميز في الآتي:

تردد القناةهو 11990.

الأستقطاب الخاص بالقناة هو عمودي.

معدل الترميز التابع للقناة هو 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد القناة هو 11445.

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو العرب سات.

معدل الأستقطاب التابع للقناة هو أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

معامل الخطأ الخاص بالقناة هو 4/3.

أهم خطوات تنزيل قناة روتانا سينما

شاهد الان وحصريًا العديد من الخطوات المختلفة التي تساعد في تنزيل قناة روتانا سينما بأهم الخطوات التي لا تحتاج إلى المختصين أو الدعم الفني على الاطلاق، وتتميز هذه الخطوات من خلال الآتي وهي: