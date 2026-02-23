خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية 2026 “ثبتها وتابع الحلقة الجديدة من المؤسس اروهان”

قناة الفجر الجزائرية تعتبر واحدة من أبرز وأشهر القنوات العربية التي حظيت باهتمام واسع من خلال المشاهدين حيث تميزت القناة بنقل مجموعة مختلفة من المسلسلات التركية ومن أبرزهم مسلسل قيامة عثمان والذي يتناول عدد من الأحداث التاريخية البارزة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج والمسلسلات الجزائرية التي تهم شريحة كبيرة من المشاهدين.

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكنك تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.

من القائمة الرئيسية اختر خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي”.

اضغط على خانة “إضافة قناة جديدة”.

تحديد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه على جهاز الاستقبال سواء كان “نايل سات أو عرب سات”.

إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على زر “البحث عن القناة”.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تثبيت” ويتم تنزيل القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات