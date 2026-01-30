اكتشف تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2026: استمتع بأفضل البرامج الوثائقية بجودة فائقة!

مع التطورات المستمرة في تكنولوجيا البث الفضائي، قد تحتاج إلى تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك لضمان استمرار استقبال القناة بجودة عالية. الترددات الجديدة تضمن لك صورة وصوت أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تجنب أي انقطاعات أو تشويش في البث.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2026

إليك التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2026:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11411 أفقي 3/4 30000

ملاحظة: يرجى التأكد من إدخال البيانات بدقة لضمان استقبال القناة بنجاح.

كيفية تحديث التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال. ابحث عن خيار “التركيب” أو “Installation” في القائمة. اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”. أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه (القمر الصناعي، التردد، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز). اضغط على زر “بحث” أو “Search” لبدء البحث عن القناة. بعد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

استمتع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية وتابع أحدث الاكتشافات والبرامج الوثائقية المثيرة!