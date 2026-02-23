اسعار آيفون 17 iphone بعد التخفيضات في مصر.. موديلات iPhone Air وPro بكام دلوقتي؟ – البديل

إذا كنت تبحث عن أفضل اسعار آيفون 17 في السوق المصري بعد التخفيضات الأخيرة، فقد أعلنت احد الشركات عن تحديث شامل لأسعار هواتف iPhone في مصر، لتشمل العديد من موديلات آيفون 17، بما في ذلك iPhone Air الذي لاقى اهتمامًا واسعًا منذ إطلاقه، ويأتي هذا التحديث في إطار إعادة ترتيب أسعار الهواتف الذكية في السوق المصرية، بعد مطالبات المستهلكين بضرورة تعديل الأسعار لتتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، خاصة مع الطلب المتزايد على أحدث الإصدارات.

اسعار آيفون 17

واليكم قائمة اسعار آيفون 17 كافة الاصدارات:

iPhone 17 Pro Max 256GB: 87,777 جنيه

iPhone 17 Pro Max 512GB: 107,700 جنيه

iPhone 17 Pro Max 1TB: 119,900 جنيه

iPhone 17 Pro Max 2TB: 149,900 جنيه

iPhone Air 256GB: 69,900 جنيه

iPhone Air 512GB: 89,900 جنيه

iPhone Air 1TB: 99,900 جنيه

iPhone 17 Pro 256GB: 83,333 جنيه

iPhone 17 Pro 512GB: 99,900 جنيه

iPhone 17 Pro 1TB: 115,500 جنيه

رسوم الهواتف المحمولة في مصر

وكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنوا الشهر الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إلا أن الإعفاء استمر لبعض الأجهزة التي يجلبها المصريون المقيمون في الخارج أو السياح، وذلك لمدة 90 يومًا، وعلى صعيد آخر، تواجه شركة أبل تحديات في تأمين الرقائق الإلكترونية المطلوبة لتشغيل هواتفها، خاصة مع ارتفاع الطلب على هواتف آيفون 17. وأوضحت الشركة أن منظومة الحوكمة لأجهزة الهاتف المحمول، التي تم تنفيذها منذ يناير 2025، ساهمت في دخول 15 شركة عالمية جديدة إلى سوق تصنيع الهواتف في مصر.

تطور صناعة الهواتف المحمولة محليًا

شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025، ما أدى إلى توفر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، لتلبية احتياجات جميع فئات المواطنين. وتتوفر هذه الأجهزة الآن في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، ما يسهل على المستهلكين اقتناء هواتف آيفون 17 بأحدث المواصفات وأسعار تنافسية.