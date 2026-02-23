استمتع بمسلسل المؤسس أورهان الحلقة الجديدة الآن على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد هي واحدة من القنوات المتميزة في عرض المسلسلات التركية والأجنبية والعربية وعالم الحيوانات، التي يتم عرضها على التلفاز بصورة مثالية ولم تتوافر في أي قناة على الاطلاق، كما تشمل القناة الجودة والأشارة القوية على كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، حيث يمكنكم التعرف على مميزات قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

أستمتع الآن بالحصول على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، والتي تعتبر من أهم وأكبر القنوات المخصصة في تقديم المسلسلات التركية والاجنبية المدبلجة والمترجمة للمرة الأولى على التلفاز من خلالها، كما تعتبر واحدة من القنوات الهامة التي يبحث عنها العديد من المشاهدين، ويمكنكم الحصول على التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات من خلال الآتي:

تردد القناة: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة: 11034.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتميز قناة الفجر الجزائرية بالعديد من المميزات المختلفة التي يتم عرضها للمرة الاولى على التلفاز، ومن أهم هذه المميزات هي: